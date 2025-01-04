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Отличное настроение на весь день: в чём секрет вечного позитива?

0:49
Общество

Психолог назвала привычку, чтобы быть в отличном настроение весь день.

Красивая улыбка
Фото: unsplash.com by Лесли Б. Хуарес Джблсли, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красивая улыбка

Она считает, что человек постоянно потребляет огромное количество информации: из СМИ, соцсетей или телевидения.

Мозг каждый день обрабатывает фоновый информационный шум, что выжимает его моральный ресурс, что может привести к напряжению и тревоге. Психолог рекомендует поменьше в течение дня смотреть контент.

"Сократите количество потребляемых новостей и ограничьте их чтение до часа в день. Постоянный скроллинг ленты запускает процесс навязчивых тревожных мыслей", — цитирует психолога "СЭ".

Лучше не начинать день с новостей, чтобы не сбить хороший настрой на рабочий день. Вечерний просмотр негативно может повлиять на сон.

Уточнения

Позити́в — нечто положительное, но в современных реалиях служит для упрощения речи и сокращения словосочетаний «положительные эмоции», «положительная энергетика», «положительный результат», или целых предложений.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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