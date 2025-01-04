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Компенсация владельцам iPhone: Apple заплатит $20 каждому, кого подслушивала Siri

0:54
Общество

Компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов (10,4 млрд. руб.) для урегулирования коллективного иска, в котором пользователи ее продуктов заявили, что голосовой помощник Siri их подслушивает.

iPhone
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
iPhone

Владельцы мобильных устройств пожаловались на нарушение конфиденциальной информации. По их словам, Apple регулярно записывает их разговоры после того, как они непреднамеренно активируют Siri.

Один из участников иска в разговоре сказал о кроссовках Air Jordan, другой — о ресторанах сети Olive Garden, после чего они начали получать рекламу по этому поводу.

Еще один пользователь обсуждал с врачом здоровье, а позже ему стала поступать реклама возможных медицинских услуг, пишет Reuters.

Добавим, что выплаты могут составить порядка $20 каждому.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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