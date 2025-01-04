Компенсация владельцам iPhone: Apple заплатит $20 каждому, кого подслушивала Siri

Компания Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов (10,4 млрд. руб.) для урегулирования коллективного иска, в котором пользователи ее продуктов заявили, что голосовой помощник Siri их подслушивает.
Владельцы мобильных устройств пожаловались на нарушение конфиденциальной информации. По их словам, Apple регулярно записывает их разговоры после того, как они непреднамеренно активируют Siri.
Один из участников иска в разговоре сказал о кроссовках Air Jordan, другой — о ресторанах сети Olive Garden, после чего они начали получать рекламу по этому поводу.
Еще один пользователь обсуждал с врачом здоровье, а позже ему стала поступать реклама возможных медицинских услуг, пишет Reuters.
Добавим, что выплаты могут составить порядка $20 каждому.
Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)
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