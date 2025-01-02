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Новый пивной тренд среди женщин: ванны для продления молодости

0:55
Общество

Сегодня косметологи предлагают необычный способ омоложения. Во всем мире активно внедряют новую услугу — возможность поваляться в пивных ваннах. Дерматолог Джошуа Зейхнер рассказала, чем какую пользу такая процедура может принести.

пиво бокалы
Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain
пиво бокалы

По ее словам, хмель, входящий в состав напитка, отлично влияет на кожу, волосы и общее состояние организма.

Пиво богато минералами, витаминами и антиоксидантами.

"В составе хмеля есть противовоспалительные вещества, а пивные дрожжи содержат большое количество витаминов группы В. Они успокаивают кожу и осветляют её", — цитирует Зейхнер "Чемпионат".

Она добавила, что сейчас есть мало научных исследований на тему того, что пиво только положительно влияет на организм, поэтому злоупотреблять хмельными ваннами не нужно.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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