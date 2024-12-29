Ёлка простоит почти месяц: хитрости, чтобы сохранить новогоднее дерево дома надолго

1:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Ёлка стоит почти у каждого дома на кануне Нового года, кто-то выбирает искусственную, а кто-то ставит живую, чтобы комната наполнилась запахом хвои. Но последняя может через пару дней высохнуть, а иголки опасть. Как этого избежать, и сделать так, чтобы дерево простояло хотя бы пару недель, расскажем в этой статье.

Фото: Freepik by prostooleh Ель

Какая ёлка простоит долго?

Ее хвоя должна быть упругой. Сожмите ее пальцами: если она ломается или осыпается — дерево уже начало терять влагу.

На ее свежесрубленном стволе должна быть видна смола, сухих трещин быть не должно.

Кроме того, у свежей елки ярко выраженный хвойный аромат. Если запах слабый или вовсе отсутствует, значит дерево давно срубили, и оно долго не простоит.

Установка дерева

Сначала обрежьте нижний слой ствола на 2-3 сантиметра. Это поможет дереву впитывать воду. Используйте острый нож или пилу для максимально ровного среза.

А если дерево стояло на морозе, дайте ему адаптироваться к комнатной температуре в течение нескольких часов, прежде чем срезать ствол.

Больше воды

Поставьте дерево в подставку с резервуаром для воды. В первый день она может выпить до литра. Вода должна быть прохладной.

Важно, чтобы елка стояла далеко от батарее и других источников тепла.

Каждый день утром и вечером елку нужно освежать, это усилит аромат дерева, создавая эффект лесной свежести. Лучше делать это фильтрованной водой, так елка простоит дольше.

В воду также можно добавить сахар или специальную подпитку, пишет "СЭ".

Температура воздуха

Температура в комнате влияет на состояние дерева. Постарайтесь снизить ее до 18-20 °C, особенно ночью.

Уточнения

Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.



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