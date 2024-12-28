Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год

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Минпросвещения сообщила о том, какие минимальные баллы ЕГЭ школьникам нужно будет набрать в 2025/2026 учебном году, чтобы закончить школу и поступить в колледж или вуз.

Фото: English Wikipedia by KF, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Студенты сдают тест в Венском университете в конце летнего семестра 2005 г.

Минимальные баллы за экзамен:

по русскому языку — 42;

по математике — 39;

по физике — 39;

по обществознанию — 42;

по истории — 35;

по информатике — 44;

по иностранному языку — 30;

по литературе — 40;

по биологии — 39;

по географии — 40;

по химии — 39.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения установили расписание единого государственного экзамена на 2025 год. Основной период стартует 23 мая, пересдача — 3 и 4 июля, пишет РИА Новости.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



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