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Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год

0:55
Общество

Минпросвещения сообщила о том, какие минимальные баллы ЕГЭ школьникам нужно будет набрать в 2025/2026 учебном году, чтобы закончить школу и поступить в колледж или вуз.

Студенты сдают тест в Венском университете в конце летнего семестра 2005 г.
Фото: English Wikipedia by KF, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Студенты сдают тест в Венском университете в конце летнего семестра 2005 г.

Минимальные баллы за экзамен:

  • по русскому языку — 42;
  • по математике — 39;
  • по физике — 39;
  • по обществознанию — 42;
  • по истории — 35;
  • по информатике — 44;
  • по иностранному языку — 30;
  • по литературе — 40;
  • по биологии — 39;
  • по географии — 40;
  • по химии — 39.

Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения установили расписание единого государственного экзамена на 2025 год. Основной период стартует 23 мая, пересдача — 3 и 4 июля, пишет РИА Новости.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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