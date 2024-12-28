Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год

Минпросвещения сообщила о том, какие минимальные баллы ЕГЭ школьникам нужно будет набрать в 2025/2026 учебном году, чтобы закончить школу и поступить в колледж или вуз.
Минимальные баллы за экзамен:
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения установили расписание единого государственного экзамена на 2025 год. Основной период стартует 23 мая, пересдача — 3 и 4 июля, пишет РИА Новости.
Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.
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