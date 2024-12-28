Успокой в себе зверя: как справиться с агрессией, рассказала психолог

1:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Алиса Метелина рассказала NewsInfo. Ru, что в условиях современного общества, где эмоции часто выходят из-под контроля, важно уметь управлять агрессией.

Фото: Openverse by vyassaurabh411, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Гнев

Она часто появляется из-за нарушения личных границ.

"У каждого из нас есть физические и эмоциональные границы, которые пересекаясь, вызывают гнев и злость", — рассказала психолог.

По ее словам, из-за недостатка навыков управления своими эмоциями многие люди не могут адекватно выразить свои чувства, так и появляется агрессия в форме грубых слов, ссор с близкими или даже физического насилия.

Метелина перечислила методы, чтобы снизить уровень агрессии как в семье, так и в обществе.

Во-первых, нужно научиться распознавать свои эмоции. Стоит чаще разговаривать о чувствах, формулировать конкретные действия, которые вас разозлили. Также нужно прямо говорить, что вам нужно.

Психолог привела пример:

Вместо нападок следует сосредоточиться на собственных потребностях и желаниях: "Мне важно, чтобы ты меня выслушал".

Во-вторых, важно проявлять эмоции физически. Простой физический труд, спорт или даже танцы могут помочь снять напряжение и успокоитьмясо.

"Когда мы занимаемся физической активностью, мы фактически завершаем телесный гештальт, что позволяет телу расслабиться и подпустить позитивные эмоции," — уверена психолог.

Не в коем случае нельзя подавлять агрессию. Такие чувства все равно остаются в теле и психике, что может привести к аутоагрессии — когда гнев направляется на себя.

Например, это может проявляться в самоповреждениях или в резком снижении уровня счастья.

Уточнения

Агрессия — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.



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