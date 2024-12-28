Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Шелапутин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ростов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который официально переименовывает город Ростов Ярославской области в Ростов Великий.

Новый статус города закреплен в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов.

Согласно пояснению правительства, добавление слова "Великий" в название города направлено на юридическое закрепление исторически сложившегося наименования. Это также подчеркивает значимость Ростова как важного историко-культурного центра. Город имеет богатую историю, упоминается в "Повести временных лет" с 862 года, и считается одним из древнейших городов Руси.

Современный Ростов Великий — это развивающийся туристический центр, расположенный на федеральной трассе Москва — Ярославль — Архангельск. Город, с населением более 32 тысяч человек, активно привлекает путешественников благодаря своему культурному наследию и удобному расположению, всего в 200 километрах от Москвы и 60 километрах от Ярославля.

Уточнения

Росто́в (разг и офиц. с 8 января 2025 года Ростов Великий) — город (с 862 года) в России, административный центр Ростовского района Ярославской области.



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