Рождественское землетрясение в Хельсинки стало самым мощным за всю историю

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Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хельсинки

В Хельсинки 25 декабря произошло землетрясение магнитудой 1,1, сообщает телекомпания Yle. Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен отметил, что это землетрясение зафиксировано как самое мощное в истории наблюдений в столице Финляндии.

Эпицентр сейсмической активности находился в районе Кяпюля-Олимпиакюля, недалеко от пересечения улиц Мякелянкату и Коскелантие. Причины природных землетрясений в Финляндии, по словам Вейкколайнена, могут быть связаны с расширением Атлантического океана, подъемом земли и локальными движениями водных масс в скалах. Точные причины этого землетрясения пока не определены.

Уточнения

Хе́льсинки (фин. Helsinki, швед. , до 1926 года в русском языке использовали шведское название Ге́льсингфорс, позже — Ге́льсинки) — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).



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