Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как размножить кодиеум из черенка?
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Mazda CX-5
BMW отзывает 1,5 миллиона авто из-за проблем с тормозами
Три автогиганта и один холдинг: планы японского альянса
Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
Путин подписал закон о наказании добровольцев за военные преступления
Виктория Боня неожиданно высказалась в адрес жениха Ксении Бородиной
Оптимальное питание для гортензии: график подкормок
Как ухаживать за клубникой, чтобы получить обильный урожай

Рождественское землетрясение в Хельсинки стало самым мощным за всю историю

0:46
Общество
Хельсинки
Фото: commons.wikimedia.org by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хельсинки

В Хельсинки 25 декабря произошло землетрясение магнитудой 1,1, сообщает телекомпания Yle. Сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколайнен отметил, что это землетрясение зафиксировано как самое мощное в истории наблюдений в столице Финляндии.

Эпицентр сейсмической активности находился в районе Кяпюля-Олимпиакюля, недалеко от пересечения улиц Мякелянкату и Коскелантие. Причины природных землетрясений в Финляндии, по словам Вейкколайнена, могут быть связаны с расширением Атлантического океана, подъемом земли и локальными движениями водных масс в скалах. Точные причины этого землетрясения пока не определены.

Уточнения

Хе́льсинки (фин. Helsinki, швед. , до 1926 года в русском языке использовали шведское название Ге́льсингфорс, позже — Ге́льсинки) — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Блогер Лерчек разочаровалась в рэпере Натане в финале проекта Звёзды в джунглях
Шоу-бизнес
Блогер Лерчек разочаровалась в рэпере Натане в финале проекта Звёзды в джунглях Аудио 
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Русский кит готов встать в строй ВМФ. Атомная подводная лодка Архангельск проекта 885М Ясень-М Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Какие семена нужно высеять уже в декабре, чтобы успеть к весне
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Последние материалы
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Как размножить кодиеум из черенка?
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Mazda CX-5
BMW отзывает 1,5 миллиона авто из-за проблем с тормозами
Три автогиганта и один холдинг: планы японского альянса
Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
Путин подписал закон о наказании добровольцев за военные преступления
Рождественское землетрясение в Хельсинки стало самым мощным за всю историю
Виктория Боня неожиданно высказалась в адрес жениха Ксении Бородиной
Оптимальное питание для гортензии: график подкормок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.