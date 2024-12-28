Путин подписал закон о наказании добровольцев за военные преступления

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

С 28 декабря вступает в силу новый закон, который расширяет сферу уголовной ответственности для добровольцев, проходящих службу в добровольческих формированиях.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые обязуют добровольцев нести ответственность за преступления против военной службы.

До сих пор такие нормы касались только военнослужащих, проходящих службу по контракту или по призыву, а также резервистов, выполняющих военные сборы. Теперь же граждане, вступившие в ряды добровольческих отрядов, будут подвержены уголовному наказанию за самовольное оставление службы, сдачу в плен, отказ от выполнения приказов и другие правонарушения, совершенные в условиях мобилизации, военного положения или военных действий.

Законопроект, внесенный в Госдуму в ноябре 2023 года депутатами во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым, подчеркнул необходимость привлечения добровольцев к уголовной ответственности, поскольку они обеспечены военной техникой и вооружением, но не несут ответственности за нарушения в период службы.

Кроме того, в конце ноября президент подписал еще один закон, вводящий материальную ответственность для добровольцев за утрату или повреждение военного имущества, техники и вооружения.

Уточнения

Доброво́лец — лицо, добровольно поступившее на военную службу.



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