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Раздать бедным еду и спасти экологию: в России хотят узаконить бесплатную раздачу продуктов

Общество

За год в России в мусор выкидывают порядка 18 миллионов тонн еды, что в переводе на деньги — 1,6 триллиона рублей. В нашей стране хотят узаконить бесплатную раздачу продуктов.

Продуктовая корзина
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продуктовая корзина

Сейчас значительную долю пищевых отходов составляет еда, которую люди не успели съесть. Перегнивающая еда при этом является главным источником вредных испарений со свалок.

Новое движение — фудшеринг способно справиться с этой проблемой. Однако торговым сетям невыгодно раздавать продукты бесплатно. Дело в том, что передача продуктов на благотворительные цели облагается налогом на добавленную стоимость от 10% до 20%, а утилизация — нет, сообщает KP. RU.

Новый законопроект может быть рассмотрен весной 2025 года. И если его примут, то отмена НДС позволит компаниям передавать товары на благотворительность по тем же правилам, что и в случае утилизации.

Уточнения

Фудше́ринг (англ. foodsharing от food — «еда», sharе — «поделиться; совместно использовать») — это практика распределения продуктов питания, как правило с истекающим (не истёкшим) сроком годности, между членами сообщества с помощью специальных организаций или онлайн-платформ.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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