Раздать бедным еду и спасти экологию: в России хотят узаконить бесплатную раздачу продуктов

За год в России в мусор выкидывают порядка 18 миллионов тонн еды, что в переводе на деньги — 1,6 триллиона рублей. В нашей стране хотят узаконить бесплатную раздачу продуктов.
Сейчас значительную долю пищевых отходов составляет еда, которую люди не успели съесть. Перегнивающая еда при этом является главным источником вредных испарений со свалок.
Новое движение — фудшеринг способно справиться с этой проблемой. Однако торговым сетям невыгодно раздавать продукты бесплатно. Дело в том, что передача продуктов на благотворительные цели облагается налогом на добавленную стоимость от 10% до 20%, а утилизация — нет, сообщает KP. RU.
Новый законопроект может быть рассмотрен весной 2025 года. И если его примут, то отмена НДС позволит компаниям передавать товары на благотворительность по тем же правилам, что и в случае утилизации.
Фудше́ринг (англ. foodsharing от food — «еда», sharе — «поделиться; совместно использовать») — это практика распределения продуктов питания, как правило с истекающим (не истёкшим) сроком годности, между членами сообщества с помощью специальных организаций или онлайн-платформ.
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