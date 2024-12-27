Штрафы за использование VPN: паника или ближайшее будущее россиян

2:20 Your browser does not support the audio element. Общество

В России вновь заговорили о возможных штрафах за использование VPN. На этот раз поводом стал проект приказа Роскомнадзора, который касается сбора данных для идентификации средств связи и пользовательского оборудования.

Фото: PxHere by polardaustin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ VPN

Документ не вводит прямых санкций, но эксперты предполагают, что его принятие может стать первым шагом к более строгому регулированию.

Что предложил Роскомнадзор?

Проект предписывает операторам связи предоставлять данные о подключениях, что позволяет отслеживать трафик и адреса, но не охватывает личные устройства пользователей. По мнению IT-эксперта Юрия Гизатуллина, такие меры создают техническую базу для фиксирования попыток обхода блокировок и могут в перспективе привести к введению штрафов.

"Роскомнадзор сможет фиксировать попытки запуска заблокированных сайтов, а затем инициировать штрафные санкции", — отмечает Гизатуллин.

Юридические аспекты: миф или реальность?

Юрист Ольга Грекова подчеркивает, что документ носит исключительно распорядительный характер и не предусматривает наказаний.

"На основании этого документа невозможно сделать вывод о том, что в будущем россиян начнут штрафовать за использование VPN", — объясняет она.

Грекова также добавляет, что подобные инициативы потребуют значительной доработки, включая разработку алгоритмов правоприменения.

Другие эксперты, включая IT-специалиста из Hi-Tech Mail, предполагают, что в случае введения штрафов они могут взиматься через "Госуслуги" и быть относительно небольшими, сообщает Om1 Новосибирск.

Штрафы: перспектива или слух?

Кристина Мкртчян, советник юридической компании ЭБР, считает, что массовые штрафы маловероятны. По её словам, подобные меры могут применяться точечно, например, в случаях, где VPN используется как инструмент для других нарушений.

Как это повлияет на бизнес?

Эксперты уверены: любое регулирование должно учитывать потребности бизнеса, которому необходимы защищённые каналы связи. Ограничения могут негативно сказаться на международных компаниях и экономике в целом.

Уточнения

VPN (англ. virtual private network — «виртуальная частная сеть») — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети.



Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.



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