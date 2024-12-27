Новогодние Ленин и Екатерина II возмутили жителей Свердловской области

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ирбите, небольшом городе Свердловской области, новогоднее оформление обернулось скандалом. Власти решили нарядить памятники Екатерине II и Владимиру Ленину в праздничные костюмы.

Фото: commons.wikimedia.org by Elenaleei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник В. И. Ленин

Императрица предстала в образе Снегурочки, а лидер революции примерил роль Деда Мороза. Однако такая идея вызвала у горожан далеко не праздничные эмоции.

Гнев и недоумение горожан

Ирбитчане восприняли переодевание монументов как неуважение к историческим фигурам. Многие выразили недовольство в соцсетях, требуя снять костюмы и вернуть памятникам их прежний вид.

"Уберите это немедленно. Не позорьте наш город. Ужас какой!" — возмущённо пишут жители.

Основная претензия — наряды неуместны и оскорбляют память о значимых исторических личностях, сообщает "Царьград".

Официальный ответ властей

Местная администрация поспешила пояснить, что не хотела никого обидеть. По словам организаторов, цель была исключительно в создании праздничного настроения. Однако после многочисленных жалоб власти заявили, что костюмы будут сняты, но только после завершения новогодних праздников.

"Организаторы этого "переодевания" ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан," — заявили представители администрации.

Уточнения

Влади́мир Ильи́ч Ле́нин (фамилия при рождении — Улья́нов; также известен под двойной фамилией Улья́нов-Ле́нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск, Российская империя — 21 января 1924, Большие Горки, Сухановская волость, Подольский уезд, Московская губерния, РСФСР, СССР) — российский революционер, адвокат, переводчик, экономист, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель.



Екатери́на II Алексе́евна, Екатери́на Вели́кая, урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская (нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg; 21 апреля [2 мая] 1729, Штеттин, Пруссия — 6 [17] ноября 1796, Зимний дворец, Санкт-Петербург, Российская империя) — императрица и Самодержица Всероссийская (1762—1796).



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