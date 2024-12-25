Шестидневка как испытание: доктор Мясников рассказал, как пережить эту неделю

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Доктор Александр Мясников рассказал, кому особенно трудно будет доработать эту шестидневную рабочую неделю.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Он считает, что легко будет тем, кто может компенсировать дополнительные нагрузки отдыхом.

По словам Мясникова, многие воспринимают шестидневку как испытание, но сам опыт показывает, что, если особенно перегруженные работники потом получают дополнительные выходные, негативных последствий для здоровья избежать можно.

Доктор сам работает по ненормированному графику, как и большинство врачей, и не волнуется по поводу этого формата труда.

"Шестидневка — это временное явление, которое происходит лишь несколько раз в год", — цитирует его Общественная Служба Новостей.

Мясников советует россиянам подумать, как эффективно пережить шестидневную рабочую неделю, не прибегая к алкоголю по ночам и занимаясь спортом. При соблюдении этих условий рабочие будни не будут ощущаться тяжелее, чем при традиционном пятидневном графике.

Уточнения

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.





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