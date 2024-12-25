Почти 20% россиян назвали корпоративы бесполезными

По данным исследования около 42% россиян считают, что корпоративные мероприятия способствуют укреплению командного духа. Четверть участников опроса отметила, что такие события являются отличной возможностью расслабиться и провести время с коллегами.
Однако мнение о пользе корпоративов не разделяют все: 19% респондентов не видят в них никакой ценности, а 9% воспринимают их как своего рода награду за усердную работу. Кроме того, 5% опрошенных полагают, что такие мероприятия помогают повысить лояльность сотрудников к компании, передает РИА Новости.
Что касается практики работодателей, 23% из них позволяют сотрудникам уйти с работы пораньше в преддверии Нового года. 17% респондентов сообщили, что их компании устраивают корпоративные мероприятия, а 15% отметили, что получают премии в связи с праздниками.
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