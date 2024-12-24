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Возвращение из мира войны: как бойцы адаптируются после прихода на гражданку

1:38
Общество

Военные после возвращения с фронта сталкиваются с трудной задачей — адаптироваться к мирной жизни. Военный психолог Алексей Захаров в беседе с NewsInfo.Ru рассказал, что это сложный и длительный процесс, требующий понимания и поддержки со стороны окружающих.

Военный ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Igor Rudenko (Игорь Руденко), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военный ВС РФ

Адаптироваться, в первую очередь, помогает семья бойца. Психолог подчеркнул, что близкие должны понять тот уникальный опыт, который прошел военнослужащий.

"Семья должна постараться войти в его мир и постепенно помочь ему выйти на новые жизненные рельсы", — считает эксперт.

По его словам, члены семьи должны быть готовы выслушать, поддержать и создать атмосферу для честного диалога о пережитом.

"Сложность заключается в измененном восприятии жизни ветеранами. Многие из них возвращаются с острыми воспоминаниями о потерях, которые они понесли во время службы. Эти воспоминания и новое понимание жизни и смерти зачастую накладывают серьезный отпечаток на их психику. Для успешной адаптации важно осознать, что у человека могут измениться взгляды на важнейшие жизненные понятия", — добавил психолог.

Он считает, что адаптация после службы в зоне боевых действий — не просто индивидуальная проблема, а вопрос всего общества.

"Понимание и поддержка семьи, активное участие профессионалов и прагматичный подход — ключевые факторы, которые помогут бывшим военнослужащим найти свое место в мирной жизни и интегрироваться в гражданское общество", — заключил эксперт.

Уточнения

Военнослу́жащий — человек, исполняющий должностные обязанности, связанные с прохождением военной службы, которая призвана решать задачи в сфере безопасности и обороны государства, и в связи с этим, обладающий специальным правовым статусом (при определённых условиях: см. ниже).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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