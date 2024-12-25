Правильный срок годности товара позволит избежать пожара в новогодние каникулы

1:35 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно данным МЧС, именно в новогодние праздники случается больше всего пожаров в жилых помещениях. Так, в прошлом году с 30 декабря по 8 января в стране произошло более 5 тысяч пожаров. Начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Серова рассказала, как минимизировать риски и провести праздники без тяжелых последствий.

При выборе гирлянды обратите внимание на изделия со светодиодными лампочками, поскольку им не страшны перепады напряжения.

Также важно проверять сроки годности, информацию о производителе, не забудьте убедиться, что на упаковке есть маркировка EAC, свидетельствующая о соответствии требованиям безопасности. Не берите изделие, если чувствуете резкий химический запах, пластик плохого качества при нагревании может выделять токсичные формальдегиды, а также он пожароопасен.

Если вы выбираете гирлянду для украшения на улице, например, в загородном доме, то изучите степень ее защиты от пыли и влаги. Для этих целей выбирайте изделие с маркировкой IP67.

Также важно не оставлять без присмотра ароматические свечи, если вы уезжаете или собираетесь ложиться спать, обязательно потушите их. Также свечи важно располагать на безопасном расстоянии от материалов, которые легко возгораются, таких как бумага, занавески.

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