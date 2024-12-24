В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на протяжении последней недели снизилась почти на 7%. Тем не менее, в 46 регионах по-прежнему наблюдается превышение средних показателей по стране, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Так, на прошлой неделе в России зафиксировано снижение числа заболевших ОРВИ на 6,9% по сравнению с предыдущими показателями, что составило 709,9 тыс. случаев. В 46 регионах страны по-прежнему наблюдается превышение среднероссийских норм, передает РИА Новости.

Во многих регионах завершается общероссийская кампания по вакцинации против гриппа, в результате которой уже привито более 82,6 миллиона человек, отметили в ведомстве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, поручила руководителям органов исполнительной власти в области здравоохранения, совместно с местными подразделениями ведомства, активизировать информационную работу среди населения о профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 и других вирусных заболеваний.

Уточнения

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