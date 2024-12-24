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В 46 регионах превышен средний показатель заболеваемости ОРВИ

1:13
Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на протяжении последней недели снизилась почти на 7%. Тем не менее, в 46 регионах по-прежнему наблюдается превышение средних показателей по стране, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

врач
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врач

Так, на прошлой неделе в России зафиксировано снижение числа заболевших ОРВИ на 6,9% по сравнению с предыдущими показателями, что составило 709,9 тыс. случаев. В 46 регионах страны по-прежнему наблюдается превышение среднероссийских норм, передает РИА Новости.

Во многих регионах завершается общероссийская кампания по вакцинации против гриппа, в результате которой уже привито более 82,6 миллиона человек, отметили в ведомстве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, поручила руководителям органов исполнительной власти в области здравоохранения, совместно с местными подразделениями ведомства, активизировать информационную работу среди населения о профилактике гриппа, ОРВИ, COVID-19 и других вирусных заболеваний.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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