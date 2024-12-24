В России в 2025 году появится ГОСТ на шаурму

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В 2025 году в России был введён новый ГОСТ, касающийся шаурмы. Об этом сообщил Максим Протасов, глава агентства «Роскачество». Он пояснил, что завершилась работа над первой версией данного стандарта.

Помимо этого, Протасов отметил, что специалисты «Роскачества» планируют провести дополнительные исследования качества шаурмы. В апреле этого года в 27 из 29 изученных образцов были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в области микробиологии. По его словам, шаурму следует тщательно контролировать.

Также руководитель «Роскачества» анонсировал создание ГОСТа, который будет посвящён принципам пищевой безопасности в ресторанах и стандарту для натуральной косметики. Протасов добавил, что для определения экологической безопасности товара требуются комплексные лабораторные исследования, сообщает ТАСС.

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