Густой туман и гололедица ожидаются в Москве 24 декабря

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителей Москвы и Подмосковья предостерегли о возможных неблагоприятных условиях на дорогах с 24 по 28 декабря.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

В этот период существует высокая вероятность получения травм или попадания в дорожно-транспортные происшествия из-за гололёда. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин в интервью изданию "Подмосковье сегодня".

24 декабря в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днём температура будет колебаться в диапазоне 0…+2 градуса, а ночью снизится до -3. Аналогичная ситуация сохранится и 25 числа, уточнил метеоролог. В четверг, 26 декабря, по прогнозу, похолодает, и температура днём окажется в пределах 0 до -5 градусов.

В субботу в Москве также ожидается слабый снег и облачное небо. В таких условиях автолюбителям рекомендуется пересмотреть планы и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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