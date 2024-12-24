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Густой туман и гололедица ожидаются в Москве 24 декабря

1:07
Общество

Жителей Москвы и Подмосковья предостерегли о возможных неблагоприятных условиях на дорогах с 24 по 28 декабря.

Засыпанный снегом автомобиль
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засыпанный снегом автомобиль

В этот период существует высокая вероятность получения травм или попадания в дорожно-транспортные происшествия из-за гололёда. Об этом сообщил синоптик Александр Ильин в интервью изданию "Подмосковье сегодня".

24 декабря в столице ожидается облачная погода с небольшими осадками. Днём температура будет колебаться в диапазоне 0…+2 градуса, а ночью снизится до -3. Аналогичная ситуация сохранится и 25 числа, уточнил метеоролог. В четверг, 26 декабря, по прогнозу, похолодает, и температура днём окажется в пределах 0 до -5 градусов.

В субботу в Москве также ожидается слабый снег и облачное небо. В таких условиях автолюбителям рекомендуется пересмотреть планы и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.

 

Уточнения

Москва́  — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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