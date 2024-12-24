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Россияне готовы потратить на новогодние подарки до 3000 рублей 

1:07
Общество

Согласно данным исследования Роскачества, 23% россиян намерены потратить на новогодние подарки до 3000 рублей.

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

Так, 15% респондентов готовы заплатить сумму в пределах от 1000 до 3000 рублей, в то время как лишь 8% планируют выделить меньше 1000 рублей на подарки.

Кроме того, в Роскачестве отметили, что 18% участников опроса намерены потратить на подарки от 3000 до 5000 рублей, столько же — от 5000 до 10 000 рублей. 12% граждан рассчитывают вложить в подарки от 10 до 15 тысяч рублей, 7% готовы потратить от 15 до 20 тысяч, передает РИА Новости.

В ходе опроса участникам также предлагалось выбрать различные варианты мест, где они собирались приобретать новогодние подарки, а также продукты для праздничного стола. Наиболее популярным вариантом оказались традиционные розничные магазины, где 64% опрошенных совершили или планируют совершить покупки.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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