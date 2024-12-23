Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Cамый горячий тренд наступающего года! Обязательно повесьте это на новогоднюю ёлку
Эти породы собак игнорируют любые команды
Нет газа, зато велодорожки — путешественник рассказал о контрастах польской деревни
Алкоголь и вождение — что нужно знать для безопасного управления авто
Кудрявцева рассказала, как Федункив сцеживает грудное молоко за кулисами, чтобы покормить ребёнка
Глиняные маски для лица и их полезные свойства для разных типов кожи
Почему желтеют перья чеснока и как этого избежать
Матвей Сафонов поделился впечатлениями об адаптации в ПСЖ
Делимся топовыми сортами хост! Вам они точно понравятся!

Зарплаты вырастут в 2025 году: кому поднимут и на сколько?

0:48
Общество

К росту зарплат в 2024 году, по мнению аналитиков, привел кадровый дефицит и большая конкуренция за сотрудников.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Так, 58 процентов российских компаний подняли зарплаты своим работникам. сравнении с 2023 годом доля компаний, поднявших зарплату сотрудникам, снизилась на 10 процентов.

По словам аналитиков, это случилось из-за ужесточения денежно-кредитной политики в нашей стране. В 2025 году, рост зарплат ожидает две трети или 63 процента компаний, при этом каждая четвертая ничего не поменяет, сообщает KP. RU.

Оплата труда станет дешевле у 4 процентов опрошенных компаний, отметили аналитики.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Домашние животные
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе Аудио 
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах воспитания старшей дочери Аудио 
Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут
Экономика и бизнес
Новый российский поезд будет доставлять пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Cамый горячий тренд наступающего года! Обязательно повесьте это на новогоднюю ёлку
Эти породы собак игнорируют любые команды
Нет газа, зато велодорожки — путешественник рассказал о контрастах польской деревни
Алкоголь и вождение — что нужно знать для безопасного управления авто
Кудрявцева рассказала, как Федункив сцеживает грудное молоко за кулисами, чтобы покормить ребёнка
Глиняные маски для лица и их полезные свойства для разных типов кожи
Почему желтеют перья чеснока и как этого избежать
Матвей Сафонов поделился впечатлениями об адаптации в ПСЖ
Делимся топовыми сортами хост! Вам они точно понравятся!
Сотрудник военкомата на Украине раскрыл план по мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.