Зарплаты вырастут в 2025 году: кому поднимут и на сколько?

К росту зарплат в 2024 году, по мнению аналитиков, привел кадровый дефицит и большая конкуренция за сотрудников.
Так, 58 процентов российских компаний подняли зарплаты своим работникам. сравнении с 2023 годом доля компаний, поднявших зарплату сотрудникам, снизилась на 10 процентов.
По словам аналитиков, это случилось из-за ужесточения денежно-кредитной политики в нашей стране. В 2025 году, рост зарплат ожидает две трети или 63 процента компаний, при этом каждая четвертая ничего не поменяет, сообщает KP. RU.
Оплата труда станет дешевле у 4 процентов опрошенных компаний, отметили аналитики.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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