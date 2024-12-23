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Врач назвала нехватку солнца причиной дефицита гормона счастья

1:06
Общество

Недостаток солнечного света зимой, вызванный укороченными светлыми часами, негативно сказывается на уровне серотонина — гормона счастья, что, в свою очередь, отражается на продуктивности и психоэмоциональном состоянии человека, пояснила врач-пульмонолог Оксана Балабаева.

Осеннее солнце
Фото: flickr.com by daryl_mitchell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Осеннее солнце

Отсутствие достаточного естественного освещения в часы работы и при возвращении домой может вызывать сонливость, снижение эффективности труда и ухудшение настроения. Исследования показывают, что нехватка солнечного света непосредственно влияет на продукцию серотонина, известного как "гормон радости», передает РИА Новости.

Специалист добавила, что дефицит солнечного света также приводит к недостатку витамина D, что может негативно сказаться на иммунной системе и снизить защитные функции организма против инфекций. Для борьбы с сезонной хандрой могут помочь регулярный здоровый сон, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, занятия танцами и прослушивание музыки.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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