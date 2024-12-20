Россия ужесточает правила продажи сим-карт с 2025 года

3:07 Your browser does not support the audio element. Общество

С 2025 года в России начнут действовать новые поправки к закону о связи, которые ужесточат контроль над продажей сим-карт частным и корпоративным пользователям. Теперь оформить номер станет сложнее — изменения затронут и россиян, и иностранных граждан. О том, какие изменения ждут абонентов, рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Фото: flickr.com by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ SIM-карты

Покупка сим-карт: что нового

Сотовые операторы обяжут тщательнее проверять информацию о клиенте перед активацией сим-карты. Проверка будет проводиться через паспорт, Госуслуги или Единую биометрическую систему (ЕБС). Операторы также смогут получать сведения через межведомственные системы. После проверки данные направят в реестр Роскомнадзора, и только затем номер подключат. Если сведения окажутся недостоверными, в оформлении договора откажут.

Ограничения на количество сим-карт:

Для россиян : максимум 20 сим-карт.

: максимум 20 сим-карт. Для иностранцев и лиц без гражданства: не больше 10.

Если лимит уже превышен, подключить новый номер будет невозможно, пока не расторгнут предыдущие договора.

Даты начала действия правил:

Для россиян : с 1 апреля 2025 года.

: с 1 апреля 2025 года. Для иностранцев: с 1 января 2025 года.

Изменения для корпоративных клиентов

С 2025 года компании смогут оформлять корпоративные номера только для сотрудников, официально работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам. Для подтверждения данных о сотрудниках-россиянах подойдут Госуслуги, а сведения об иностранных гражданах придётся подавать через ЕБС.

Проверка номеров и ограничение оплаты

С 1 января 2025 года заработает сервис на Госуслугах, где пользователи смогут проверить все зарегистрированные на них номера. Через этот же портал можно будет приостановить работу незнакомого номера, если он оформлен мошенниками.

Пополнять сим-карты анонимно больше не получится. Внести деньги на счёт наличными через салоны связи или Почту России можно будет только по паспорту.

Особые требования для иностранцев

Правила для иностранцев станут особенно строгими. Для заключения договора с оператором с 1 января 2025 года потребуются:

Паспорт (или документ, удостоверяющий статус в РФ); Нотариально заверенный перевод паспорта; СНИЛС; Электронная почта; Номер IMEI устройства.

Этапы оформления:

Заверить перевод паспорта у нотариуса и получить СНИЛС. Зарегистрировать учётную запись на Госуслугах. Пройти биометрическую регистрацию через банк. Подписать договор с оператором.

Если иностранный гражданин уже пользуется российской сим-картой, договор необходимо перезаключить до 1 июля 2025 года.

Уточнения

Сим-карта — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.



Росси́я — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал.



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