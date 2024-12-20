Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наслаждайтесь зимой в окружении птиц: простые советы и хитрости
Картофельное блюдо, которое станет центром внимания на вашем столе
Новогоднюю ель под праздник придумали черти
Что нельзя пить и есть перед поездкой, чтобы не лишиться прав
Как приготовить домашнее мороженое: простой рецепт со сгущённым молоком
SRV из Финляндии завершает деятельность в России
Аллергия на домашних животных: решение в вашем доме
Как сделать стильный маникюр без помощи мастера? Простая инструкция из пяти шагов с секретным ингредиентом
Учёные создали набор алгоритмов для анализа данных движений глаз

Россия ужесточает правила продажи сим-карт с 2025 года

3:07
Общество

С 2025 года в России начнут действовать новые поправки к закону о связи, которые ужесточат контроль над продажей сим-карт частным и корпоративным пользователям. Теперь оформить номер станет сложнее — изменения затронут и россиян, и иностранных граждан. О том, какие изменения ждут абонентов, рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

SIM-карты
Фото: flickr.com by Tim Reckmann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
SIM-карты

Покупка сим-карт: что нового

Сотовые операторы обяжут тщательнее проверять информацию о клиенте перед активацией сим-карты. Проверка будет проводиться через паспорт, Госуслуги или Единую биометрическую систему (ЕБС). Операторы также смогут получать сведения через межведомственные системы. После проверки данные направят в реестр Роскомнадзора, и только затем номер подключат. Если сведения окажутся недостоверными, в оформлении договора откажут.

Ограничения на количество сим-карт:

  • Для россиян: максимум 20 сим-карт.
  • Для иностранцев и лиц без гражданства: не больше 10.

Если лимит уже превышен, подключить новый номер будет невозможно, пока не расторгнут предыдущие договора.

Даты начала действия правил:

  • Для россиян: с 1 апреля 2025 года.
  • Для иностранцев: с 1 января 2025 года.

Изменения для корпоративных клиентов

С 2025 года компании смогут оформлять корпоративные номера только для сотрудников, официально работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам. Для подтверждения данных о сотрудниках-россиянах подойдут Госуслуги, а сведения об иностранных гражданах придётся подавать через ЕБС.

Проверка номеров и ограничение оплаты

С 1 января 2025 года заработает сервис на Госуслугах, где пользователи смогут проверить все зарегистрированные на них номера. Через этот же портал можно будет приостановить работу незнакомого номера, если он оформлен мошенниками.

Пополнять сим-карты анонимно больше не получится. Внести деньги на счёт наличными через салоны связи или Почту России можно будет только по паспорту.

Особые требования для иностранцев

Правила для иностранцев станут особенно строгими. Для заключения договора с оператором с 1 января 2025 года потребуются:

  1. Паспорт (или документ, удостоверяющий статус в РФ);
  2. Нотариально заверенный перевод паспорта;
  3. СНИЛС;
  4. Электронная почта;
  5. Номер IMEI устройства.

Этапы оформления:

  1. Заверить перевод паспорта у нотариуса и получить СНИЛС.
  2. Зарегистрировать учётную запись на Госуслугах.
  3. Пройти биометрическую регистрацию через банк.
  4. Подписать договор с оператором.

Если иностранный гражданин уже пользуется российской сим-картой, договор необходимо перезаключить до 1 июля 2025 года.

Уточнения

Сим-карта — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.

Росси́я — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Садоводство, цветоводство
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки Аудио 
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Шоу-бизнес
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Популярное
Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей

Пётр Дранга пригласил Агату Муцениеце и её дочь Мию на день рождения отца. 

Пётр Дранга познакомил Агату Муцениеце со своей семьей
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Три растения, которые нельзя сажать на своём участке
Простые способы борьбы с пигментными пятнами на теле
Эти культуры нельзя сажать рядом: уберегите урожай
Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер Сергей Чепиков о допуске РФ: без Олимпиады мы не зажжём искры в глазах юных спортсменов Дмитрий Плотников ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Какие растения губят туи: правила соседства в саду
Крах нефтяной инфраструктуры Сирии: закрылся крупнейший НПЗ
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Последние материалы
Новогоднюю ель под праздник придумали черти
Что нельзя пить и есть перед поездкой, чтобы не лишиться прав
Как приготовить домашнее мороженое: простой рецепт со сгущённым молоком
SRV из Финляндии завершает деятельность в России
Россия ужесточает правила продажи сим-карт с 2025 года
Аллергия на домашних животных: решение в вашем доме
Как сделать стильный маникюр без помощи мастера? Простая инструкция из пяти шагов с секретным ингредиентом
Учёные создали набор алгоритмов для анализа данных движений глаз
Юрий Лоза сравнил Владимира Путина с чудотворцем
Кубинки считают русских мужчин идеальными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.