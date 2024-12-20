Россия ужесточает правила продажи сим-карт с 2025 года

С 2025 года в России начнут действовать новые поправки к закону о связи, которые ужесточат контроль над продажей сим-карт частным и корпоративным пользователям. Теперь оформить номер станет сложнее — изменения затронут и россиян, и иностранных граждан. О том, какие изменения ждут абонентов, рассказывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Сотовые операторы обяжут тщательнее проверять информацию о клиенте перед активацией сим-карты. Проверка будет проводиться через паспорт, Госуслуги или Единую биометрическую систему (ЕБС). Операторы также смогут получать сведения через межведомственные системы. После проверки данные направят в реестр Роскомнадзора, и только затем номер подключат. Если сведения окажутся недостоверными, в оформлении договора откажут.
Ограничения на количество сим-карт:
Если лимит уже превышен, подключить новый номер будет невозможно, пока не расторгнут предыдущие договора.
Даты начала действия правил:
С 2025 года компании смогут оформлять корпоративные номера только для сотрудников, официально работающих по трудовым или гражданско-правовым договорам. Для подтверждения данных о сотрудниках-россиянах подойдут Госуслуги, а сведения об иностранных гражданах придётся подавать через ЕБС.
С 1 января 2025 года заработает сервис на Госуслугах, где пользователи смогут проверить все зарегистрированные на них номера. Через этот же портал можно будет приостановить работу незнакомого номера, если он оформлен мошенниками.
Пополнять сим-карты анонимно больше не получится. Внести деньги на счёт наличными через салоны связи или Почту России можно будет только по паспорту.
Правила для иностранцев станут особенно строгими. Для заключения договора с оператором с 1 января 2025 года потребуются:
Этапы оформления:
Если иностранный гражданин уже пользуется российской сим-картой, договор необходимо перезаключить до 1 июля 2025 года.
Сим-карта — идентификационный электронный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.
Росси́я — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
«Госуслуги» — справочно-информационный интернет-портал.
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