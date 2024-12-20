Продукты останутся свежими, если вы разложите их в холодильнике этим способом

Эксперты по организации пространства рассказали, как нужно разместить продукты в холодильнике, чтобы увеличить их срок хранения и минимизировать риск пищевого отравления.
Еда, которая хранится в неподходящем месте, может испортиться быстрее, что приведёт к ненужным тратам и возможным проблемам со здоровьем, пишет "Чемпионат".
А вот кетчуп, горчицу, приправы, солёные огурцы, соусы безопасно хранить и в шкафу, поскольку они содержат натуральные консерванты, такие как уксус, которые помогают сохранить свежесть продуктов и без холодильника.
Хлеб, помидоры и огурцы тоже стоит хранить в шкафу, так как в холодильнике могут потерять свой вкус.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.