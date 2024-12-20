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Продукты останутся свежими, если вы разложите их в холодильнике этим способом

1:35
Общество

Эксперты по организации пространства рассказали, как нужно разместить продукты в холодильнике, чтобы увеличить их срок хранения и минимизировать риск пищевого отравления.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Еда, которая хранится в неподходящем месте, может испортиться быстрее, что приведёт к ненужным тратам и возможным проблемам со здоровьем, пишет "Чемпионат".

  • На верхнюю полку нужно положить продукты, которые не требуют готовки перед употреблением. Например, вяленое мясо, остатки готовых блюд, сыр, сливки и йогурты.
  • Средняя полка подойдет для молочных продуктов, таких как масло, мягкие сыры и яйца. Молоко как скоропортящийся продукт чувствительно к температуре, поэтому его нужно держать на средней полке, а не в дверце холодильника.
  • На нижней полке в отдельных контейнерах лучше хранить сырое мясо, птицу и морепродукты, чтобы предотвратить перекрёстное заражение других продуктов.
  • Фрукты и овощи лучше размещать отдельно друг от друга в специально предназначенных для этого местах, чтобы избежать выделения газа этилена, который может ускорить порчу других продуктов.

А вот кетчуп, горчицу, приправы, солёные огурцы, соусы безопасно хранить и в шкафу, поскольку они содержат натуральные консерванты, такие как уксус, которые помогают сохранить свежесть продуктов и без холодильника.

Хлеб, помидоры и огурцы тоже стоит хранить в шкафу, так как в холодильнике могут потерять свой вкус.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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