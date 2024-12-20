Депутаты предложили обязать магазины выделять полки с бесплатными продуктами

Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил обращение в Министерство промышленности и торговли России с предложением утвердить на законодательном уровне обязанность владельцев торговых сетей создавать специальные социальные полки, на которых будут размещены бесплатные продукты для нуждающихся.
Согласно словам Миронова, наибольшее количество так называемых пищевых отходов составляют товары повседневного спроса, такие как хлеб, молочная продукция и овощи. При этом, подобные продукты отправляют на свалку не только крупные сети, но и небольшие магазины, сообщают "Вести Подмосковья".
Председатель фракции "Справедливая Россия — За правду" считает, что основной задачей в рамках организации фудшеринга является определение критериев, по которым торговые предприятия будут отбирать продукты для данной инициативы. Также необходимо разработать меры для контроля за качеством, сроками годности и обращением товаров, предлагаемых для социальной раздачи.
Серге́й Миха́йлович Миро́нов (род. 14 февраля 1953, Пушкин, Ленинград) — российский политический и государственный деятель. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва с 19 сентября 2021 года.
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