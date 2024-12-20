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Депутаты предложили обязать магазины выделять полки с бесплатными продуктами

Общество

Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов направил обращение в Министерство промышленности и торговли России с предложением утвердить на законодательном уровне обязанность владельцев торговых сетей создавать специальные социальные полки, на которых будут размещены бесплатные продукты для нуждающихся.

В 2017 году был запущен онлайн-магазин Perekrestok.ru
Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
В 2017 году был запущен онлайн-магазин Perekrestok.ru

Согласно словам Миронова, наибольшее количество так называемых пищевых отходов составляют товары повседневного спроса, такие как хлеб, молочная продукция и овощи. При этом, подобные продукты отправляют на свалку не только крупные сети, но и небольшие магазины, сообщают "Вести Подмосковья".

Председатель фракции "Справедливая Россия — За правду" считает, что основной задачей в рамках организации фудшеринга является определение критериев, по которым торговые предприятия будут отбирать продукты для данной инициативы. Также необходимо разработать меры для контроля за качеством, сроками годности и обращением товаров, предлагаемых для социальной раздачи.

Уточнения

Серге́й Миха́йлович Миро́нов (род. 14 февраля 1953, Пушкин, Ленинград) — российский политический и государственный деятель. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва с 19 сентября 2021 года.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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