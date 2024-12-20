Названы самые перспективные профессии 2025 года, по мнению россиян

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Аналитики платформ "Работа.ру" и "СберПодбор" провели опрос среди 3500 человек, чтобы определить, какие профессии будут наиболее востребованы в 2025 году. Более половины опрошенных россиян (56%) отметили, что наиболее перспективной считается профессия IT-специалиста.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

Следом идут инженеры, на которых настроены 48% респондентов, что подтверждает продолжающийся интерес к квалифицированному труду в этой области. Ожидается также довольно высокий спрос на рабочие профессии (27%), врачей (28%) и строителей (21%), как указывают результаты исследования, передают "Вести Подмосковья".

На среднем уровне в списке оказались медсестры и медбратья — 16%, аналитики — 14%, а также HR-специалисты (9%) и юристы (9%). Наименьшее число голосов набрали менеджеры по продажам и маркетологи (8% и 7% соответственно), а также дизайнеры, у которых лишь 6%.

Уточнения

HR — совокупность сотрудников, работающих в организации; персонал компании. В последние годы аббревиатура HR (эйчар) также стала синонимом профессиональной специализации: «эйчаром» называют себя специалисты в области управления персоналом (менеджеры по персоналу, рекрутеры, специалисты по оплате труда, бизнес-тренеры).





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