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Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД

Общество

В пятницу на заседании Совета Федерации был принят законопроект, который вводит повышенные штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) и одновременно сокращает размер скидки на оплату этих штрафов до 25%.

Механическая коробка передач
Фото: Wikipedia by Pommeau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Механическая коробка передач

Согласно новому закону, штрафы за одно из наиболее распространённых нарушений — превышение разрешенной скорости — возрастут. Если водитель превысит скорость на 20-40 км/ч, ему предстоит заплатить 750 рублей вместо ранее существующих 500 рублей. За превышение скорости в диапазоне от 40 до 60 км/ч штраф будет составлять от 1500 до 2000 рублей, а за нарушение в пределах 60-80 км/ч наказание увеличится до суммы от 3000 до 3750 рублей. В случае, если скорость превышена более чем на 80 км/ч, штрафа составит 7500 рублей.

Кроме того, штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения и за отказ пройти медицинское освидетельствование вырастут с 30 до 45 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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