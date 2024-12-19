Самые неудачные подарки: что нельзя дарить на Новый год

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Подарки — символ заботы, но иногда они вызывают не радость, а разочарование. Хабаровчане поделились мнением, какие презенты лучше избегать. В этом списке оказались привычные вещи, которые часто дарят "на автомате", не учитывая вкусы и потребности близких.

Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подарок

Носки и халаты: символ предсказуемости

Самыми неудачными подарками 9% хабаровчан назвали предметы одежды — носки, халаты, свитера. Мужчины особенно недовольны таким выбором, считая его недостаточно креативным для праздничного настроения.

Сувениры и бесполезные мелочи

Игрушки, статуэтки и другие сувениры разочаровывают 8% опрошенных. Они часто становятся бесполезными и пылятся на полках.

Косметика и парфюмерия: рискованный выбор

7% участников опроса считают косметику и парфюмерию неудачным подарком. Среди женщин это мнение встречается чаще: подобрать средство по вкусу бывает непросто.

Эмоции важнее вещей

Иногда главной проблемой становится не подарок, а его отсутствие. 13% хабаровчан отметили, что недополученный подарок вызывает больше разочарования, чем любой предмет, сообщает transsibinfo.com.

Экономия или осознанность?

29% жителей города планируют сократить расходы на подарки из-за экономических трудностей. В условиях кризиса важнее искренность, чем цена презента.

Хороший подарок: вопрос внимания

Несмотря на критику, треть хабаровчан никогда не сталкивались с плохими подарками. Они отмечают, что внимательное отношение окружающих позволяет избежать ошибок в выборе.

Уточнения

Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию безвозмездно преподносит в полное владение с целью доставить удовольствие, пользу получателю подарка.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



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