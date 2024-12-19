Меры безопасности в новогодние праздники

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Как не принести себе и окружающим вред в новогодние праздники, NewsInfo. Ru рассказал Станислав Веселов, вице-президент Всемирного антитеррористического фонда и эксперт по безопасности и антитеррору.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Maria Różański, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бенгальские огни

Ситуация с использованием пиротехники в последние годы остается критической: по-прежнему происходят случаи травматизма, особенно среди детей.

"Многие граждане запускают фейерверки дома или в непосредственной близости от жилых зданий, что категорически запрещено", — сказал он.

Пиротехнику нужно покупать только в специализированных магазинах, где товары проходят проверку сотрудниками МЧС. Это гарантирует качество изделий и их безопасность, отметил эксперт.

"Если вы решили запустить петарды, делайте это только в снегу, а не в руках. Запускайте фейерверки на специально отведенных площадках, подальше от жилых домов", — уточнил Веселов.

Он заявил, что нужно держать животных подальше от места запуска фейерверков, а людей — на безопасном расстоянии.

"В период новогодних праздников увеличен риск краж и взломов, когда люди часто уезжают или бывают заняты на празднованиях", — добавил Веселов.

Он советует обеспечить повышенную безопасность своих домов и квартир.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.



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