Опасности детского шампанского: ложные надежды для юного поколения

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

В современном обществе зачастую не знают, как правильно сформировать отношения детей к алкоголю. В этой статье обсудим влияние "детского шампанского" на будущее восприятие спиртных напитков среди молодого поколения. Тонкости этого вопроса с MoneyTimes. Ru обсудила клинический психолог Марианна Абравитова.

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Она уверена, что "детское шампанское" формирует у детей ложное восприятие алкоголя как безопасного продукта.

"Дети воспринимают это как нечто безвредное, а когда они позже столкнутся с настоящим алкоголем, у них не останется четких границ и понимания опасности," — считает психолог.

Это, как отметила эксперт, может привести к трудностям в соблюдении норм и правил употребления алкоголя.

Психолог сравнивает "детское шампанское" с гипотетическими "детскими сигаретами", которые также могут произвести негативное влияние на привычки и восприятие окружающего мира. Эти продукты, по ее мнению, неуместны в детском окружении.

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