Молодые семьи часто разводятся по этой причине: мнение психотерапевта

Психотерапевт Наталья Толстая рассказала MoneyTimes. Ru, почему зрелые пары сохраняют семью, а молодые выбирают развод.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодожены

Она напомнила, что с начала пандемии значительно возросло число расторжений браков. Молодые семьи, по её словам, часто распадаются из-за сложностей в адаптации к совместной жизни, а более зрелые пары чаще стремятся сохранить свои отношения.

Толстая уверена, что современные женщины сталкиваются с необходимостью взять на себя большую часть ответственности за семейные финансы, что может приводить к конфликтам. Отказ от традиционных семейных ролей оказывает негативное влияние на стабильность брака в современном обществе.

Психотерапевт советует будущим семейным парам подходить к браку осознанно и активно работать над терпимостью и взаимопониманием. Также нужно быть готовыми к компромиссам.

Уточнения

Брак — семейная связь между людьми.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.