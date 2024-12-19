Молодые семьи часто разводятся по этой причине: мнение психотерапевта

Психотерапевт Наталья Толстая рассказала MoneyTimes. Ru, почему зрелые пары сохраняют семью, а молодые выбирают развод.
Она напомнила, что с начала пандемии значительно возросло число расторжений браков. Молодые семьи, по её словам, часто распадаются из-за сложностей в адаптации к совместной жизни, а более зрелые пары чаще стремятся сохранить свои отношения.
Толстая уверена, что современные женщины сталкиваются с необходимостью взять на себя большую часть ответственности за семейные финансы, что может приводить к конфликтам. Отказ от традиционных семейных ролей оказывает негативное влияние на стабильность брака в современном обществе.
Психотерапевт советует будущим семейным парам подходить к браку осознанно и активно работать над терпимостью и взаимопониманием. Также нужно быть готовыми к компромиссам.
Брак — семейная связь между людьми.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.