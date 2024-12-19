5 шагов к мечте: как накопить деньги без стресса и ограничений?

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Карьерный консультант компании HeadHunter Ирина Баранова назвала MoneyTimes. ru пять важных пунктов для того, чтобы накопить деньги на заветную мечту.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Деньги и копилка

Первое, что необходимо сделать, — это перестать откладывать и начать инвестировать.

"Хранение средств на сберегательном счете — не самый эффективный вариант. Откройте депозит с процентами или вложите деньги в надежные активы с доходностью выше, чем у вкладов", — отметила Баранова.

Второй шаг — заведите отдельный "скрытый" счет без доступа через карту и мобильное приложение. После получения зарплаты сразу переводите на него деньги и забудьте о них.

"Настройте автоматический перевод на сберегательный счет сразу после получения зарплаты. Деньги будут уходить, не дожидаясь, пока вы передумаете", — посоветовала эксперт.

Третий шаг — откладывайте хотя бы 10 процентов от любого дохода. Это ваша "личная плата" за труд.

Четвертый шаг — запишите точную сумму и дату, к которой хотите накопить. Конкретные цели мотивируют больше, чем абстрактное "необходимо сэкономить".

"Пятое — создайте систему, чтобы накопление шло само собой, а деньги работали на вас. И не забывайте, что маленькие шаги ведут к большим успехам!" — заключила Баранова.

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