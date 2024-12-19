Мурашко поручил мониторить обеспеченность аптек физраствором и инсулинами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал распоряжение Росздравнадзору осуществлять контроль за обеспечением лечебных учреждений и аптек жизненно важными медикаментами, включая физраствор и инсулины, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

Он отметил, что отпускные цены на физраствор были быстро перерегистрированы после получения положительного заключения Федеральной антимонопольной службы на заявки производителей. В настоящее время зарегистрированные цены покрывают разумные затраты фармацевтической отрасли, что исключает возникновение проблем с производством и поставками данного препарата в нужных объемах, подчеркнул Кузнецов.

"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору обеспечить постоянный мониторинг обеспеченности лечебной и аптечной сети регионов жизненно необходимыми лекарствами", — добавил он.

Уточнения

Фармаци́я — комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания, безопасности, исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных средств, а также поиска природных источников лекарственных субстанций.





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