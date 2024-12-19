Комитет Совфеда поддержал закон, увеличивающий штрафы за нарушение ряда ПДД

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Комитет Совета Федерации, отвечающий за конституционное законодательство и госстроительство, поддержал и порекомендовал к одобрению законопроект, который повышает штрафы за нарушения ряда правил дорожного движения, а также снижает скидку на оплату этих штрафов до 25%.

Фото: Wikipedia by Pommeau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Механическая коробка передач

Согласно новому закону, штрафы за самое распространенное нарушение ПДД — превышение скорости — будут увеличены. Если скорость движения на территории населенного пункта превысит допустимый предел на 20-40 км/ч, водителям придется заплатить 750 рублей. В случае превышения скорости на 40-60 км/ч штраф возрастает до 1500-2000 рублей, а за превышение на 60-80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 рублей.

Кроме того, штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования увеличатся с 30 до 45 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.





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