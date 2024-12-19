Россияне назвали худшие подарки на Новый год

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Согласно мнению россиян, среди самых неудачных новогодних подарков выделяются носки и мелкие сувениры. Пожалуй, худший вариант — это остаться вообще без поздравлений.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шкаф с одеждой

Исследование проводилось с 7 по 17 декабря и охватило более 1,6 тысячи участников, представляющих экономически активное население России. По данным опроса, восемь процентов респондентов считают наименее желательными новогодними подарками предметы одежды, такие как носки, халаты, свитеры и футболки. Пять процентов опрошенных назвали бесполезные сувениры — игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи и календари, которые только собирают пыль.

Всего 1% опрошенных посчитал неуместными фрукты и алкоголь в качестве подарков. В числе других неудачных вариантов фигурируют полотенца, бижутерия, книги, домашние питомцы, пледы и рюкзаки, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что мужчины в большей степени, чем женщины, не рады получать одежду в качестве новогодних подарков (12% против 5%).

Уточнения

Респонде́нт — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.





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