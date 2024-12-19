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Каждый второй россиянин имеет подработку, чтобы справиться с бременем расходов

1:19
Общество

27% россиян имеют по две-три работы, 57% выполняют разовые задачи для дополнительного заработка, таковы данные аналитики от сообщества семейных финансовых консультантов Финстори.

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Фото: Freepik by ArthurHidden
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Большая часть опрошенных — 53% — тратит в среднем на подработку 4 часа в день, 19% тратят на дополнительный заработок около двух часов, почти 21% тратит до 8 часов ежедневно.

В качестве подработки лидируют такси и служба доставки (31%), в сфере строительства подрабатывают 26%, в IT — 19%. В последнее время растет интерес к сфере наставничества, в частности, в области финансового консультирования. В этой области нашли себя 32% опрошенных.

42% респондентов отмечают, что их дополнительный доход ничуть не меньше основного заработка, зачастую он даже выше. Однако от основной работы россияне не спешат отказываться ради ощущения стабильности.

Основным мотивом для подработки у большинства россиян является ипотека (51%), для 28% — декретный отпуск. Для 17% стимулом стало наличие иждивенцев — детей или пожилых родителей.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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