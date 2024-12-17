Этот лайфхак поможет цветам в вазе простоять долго и не завянуть.
Нужно просто закинуть на дно несколько монеток. Латунных или медных — не имеет значение. До конца не ясно, как это работает.
Медную монету на сегодняшний день найти не так легко, а вот с латунью проще: она содержится в десятирублевке и пятидесятикопеечной, сообщает KP. RU.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.