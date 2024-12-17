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Цветы в вазе долго простоят благодаря этому лайфхаку с монетками

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Общество » Полезные советы

Этот лайфхак поможет цветам в вазе простоять долго и не завянуть.

Цветы в вазе
Фото: https://www.flickr.com/photos/36543005@N00/460067405 by Sam & Emer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Цветы в вазе

Нужно просто закинуть на дно несколько монеток. Латунных или медных — не имеет значение. До конца не ясно, как это работает.

Медную монету на сегодняшний день найти не так легко, а вот с латунью проще: она содержится в десятирублевке и пятидесятикопеечной, сообщает KP. RU.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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