Россиянам рассказали о сокращении потребления спиртных напитков

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство России внедрило программу по уменьшению потребления алкоголя до 2030 года, в которую входит 29 различных инициатив. Главной целью является снижение уровня алкогольной зависимости, уменьшение связанных с ней заболеваний и снижение смертности.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

В рамках данной стратегии планируется активное продвижение здорового образа жизни, улучшение методов профилактики алкоголизма, а также повышение качества медицинской помощи и реабилитации для зависимых. В числе предложенных мер — анализ возможностей увеличения акцизов и минимальной стоимости алкогольной продукции, а также ограничение времени, в течение которого разрешена продажа алкоголя, а также его размещение на торговых полках магазинов.

Мнения юристов и экономистов по этому вопросу разделились. Эксперт Светлана Сазанова подчеркнула, что в последние годы в России наблюдается стабильное снижение потребления алкоголя — с 15,7 литра в 2008 году до 8,44 литра в 2023 году, передает "МИР 24".

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).





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