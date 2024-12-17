Стартовал отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В России начался процесс отбора участников для клинического исследования новой вакцины против рака, как сообщил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения страны, хирург и академик РАН Андрей Каприн, разместив соответствующую информацию в своем Telegram-канале.

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В исследовании смогут участвовать только пациенты с солидными опухолями, которые были подтверждены гистологически. Это означает, что больные с онкогематологическими недугами, такими как лимфомы, лейкозы или миелома, не могут быть вовлечены в данный проект.

Отбор будет осуществляться среди тех пациентов, которые уже проходили противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные опции и способы терапии, подчеркнул Каприн. Участники должны быть в возрасте от 18 до 75 лет, при этом общее состояние здоровья должно позволять им проходить дополнительное лечение.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus — «коровий», разг. «прививка») — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.



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