В ГД внесли проект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутаты Государственной Думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" разработали законопроект, целью которого является введение уголовной ответственности за рекламу незарегистрированных онлайн-казино в сети.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

В частности, предлагается устранить существующие пробелы в законодательстве и ужесточить меры наказания для лиц, занимающихся продвижением игорных заведений. Это направлено на уменьшение числа людей, страдающих от игровой зависимости, особенно среди молодежи. Текст законопроекта можно найти в электронной базе данных Думы.

В соответствии с этим законопроектом предполагается установить наказание за незаконное продвижение или распространение сведений о запрещённых игорных заведениях и организаторах азартных игр, включая те, которые работают в интернете. За такие деяния предлагаются штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможные меры, такие как конфискация дохода на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет или тюремное заключение на аналогичный период.

Уточнения

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