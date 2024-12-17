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В ГД внесли проект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино

1:07
Общество

Депутаты Государственной Думы от фракции "Справедливая Россия — За правду" разработали законопроект, целью которого является введение уголовной ответственности за рекламу незарегистрированных онлайн-казино в сети.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

В частности, предлагается устранить существующие пробелы в законодательстве и ужесточить меры наказания для лиц, занимающихся продвижением игорных заведений. Это направлено на уменьшение числа людей, страдающих от игровой зависимости, особенно среди молодежи. Текст законопроекта можно найти в электронной базе данных Думы.

В соответствии с этим законопроектом предполагается установить наказание за незаконное продвижение или распространение сведений о запрещённых игорных заведениях и организаторах азартных игр, включая те, которые работают в интернете. За такие деяния предлагаются штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей, а также возможные меры, такие как конфискация дохода на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет или тюремное заключение на аналогичный период.

 

 

 

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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