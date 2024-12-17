Юрист предупредил о мошенничестве с обновлением приложений

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Давид Адамс сообщил о возникновении нового вида мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков, предлагают "обновить" приложения, в результате чего на смартфоны жертв устанавливается вредоносное программное обеспечение.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ смартфон

Это ПО активирует NFC-чип, считывает данные с банковских карт и захватывает ПИН-коды, что позволяет преступникам клонировать карты и совершать несанкционированные списания.

Адамс рекомендует скачивать приложения исключительно из официальных источников и никогда не устанавливать программное обеспечение по запросам от звонящих, представляющихся представителями крупных компаний.

Надежной защитой от подобного мошенничества является антивирусная программа, которую следует регулярно обновлять и использовать для проверки устройства, передают "Аргументы недели".

Уточнения

NFC (англ. near field communication — связь на ближнем расстоянии) — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров; анонсирована в 2004 году.





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