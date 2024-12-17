Юрист Давид Адамс сообщил о возникновении нового вида мошенничества. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков, предлагают "обновить" приложения, в результате чего на смартфоны жертв устанавливается вредоносное программное обеспечение.
Это ПО активирует NFC-чип, считывает данные с банковских карт и захватывает ПИН-коды, что позволяет преступникам клонировать карты и совершать несанкционированные списания.
Адамс рекомендует скачивать приложения исключительно из официальных источников и никогда не устанавливать программное обеспечение по запросам от звонящих, представляющихся представителями крупных компаний.
Надежной защитой от подобного мошенничества является антивирусная программа, которую следует регулярно обновлять и использовать для проверки устройства, передают "Аргументы недели".
NFC (англ. near field communication — связь на ближнем расстоянии) — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров; анонсирована в 2004 году.
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Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.