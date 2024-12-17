В Госдуме предложили штрафовать россиян, которые дарят алкоголь

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной Думы Андрей Свинцов выступил с инициативой ввести штраф за подарки в виде алкоголя в размере ста тысяч рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

По его мнению, дарение алкогольных напитков и продукции, содержащей спирт, должно караться административным штрафом: для граждан — пять тысяч рублей, для должностных лиц — от тридцати пяти до пятидесяти тысяч рублей, а юридические лица рискуют получить штраф в размере ста тысяч рублей.

Свинцов подчеркнул важность активной борьбы с алкоголем и предложил заменять алкогольные подарки на книги или абонементы в спортзалы.

На прошлой неделе правительство России поручило соответствующим ведомствам заняться вопросом запрета на скидки на алкоголь. В соответствии с этим поручением, Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав должны проанализировать существующую практику использования таких скидок и в срок до 15 апреля 2025 года представить рекомендации по их возможному запрету.

Уточнения

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