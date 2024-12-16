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Влад Лисовец назвал идеальный наряд на 2025 год

0:46
Общество

Стилист Владислав Лисовец рассказал, как выбрать идеальный наряд для празднования Нового года. Важно ориентироваться на личные предпочтения, игнорируя то, что говорят астрологи.

Девушка в платье
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в платье

Он считает, что важнее всего чувствовать себя комфортно.

"Платье для женщины так же красиво, как и для мужчины — пиджак. Платье любого цвета и фасона обязательно должно быть более нарядным, поскольку это необычная ночь, — цитирует стилиста "Чемпионат".

По его словам, новогодний образ можно с легкостью испортить чрезмерностью, фокусироваться надо на гармоничных сочетаниях и аккуратности.

"Старайтесь делать образ более спокойным, чтобы не переборщить и не превратиться в слишком кричащую даму, — добавил Лисовец.

Уточнения

Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets», основатель школы стиля «LISOschool», арт пространства и кофейни LISObon.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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