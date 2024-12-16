Штраф за красоту: теперь в России нельзя самовольно украшать подъезды домов

Украшение подъезда дома к Новому году может повлечь за собой административную ответственность.
Юрист Евгения Квартальнова рассказала, что, согласно Жилищному кодексу РФ подъезд принадлежит всем собственникам жилья. Без согласия всех владельцев украшение к празднику считается самовольным, пишет KP. RU.
И, если соседи пожалуются в управляющую компанию, любителю создать атмосферу праздника придется убрать украшения. Еще за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и помещений ему могут выписать штраф. За украшение подъезда могут наказать на сумму от 400 рублей до 5 тысяч рублей.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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