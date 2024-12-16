Правительственная комиссия выразила поддержку законопроекту, предложенному Министерством труда России, который предполагает продление программы материнского капитала до конца 2030 года, сообщает ТАСС.
По прогнозам, в период с 2027 по 2030 год данная программа сможет оказать помощь примерно 5 миллионам российских семей.
После этого документ направят в Госдуму для дальнейшего обсуждения. Согласно информации агентства, для осуществления этой инициативы потребуется около 2,776 триллионов рублей из бюджета в указанный период.
Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.