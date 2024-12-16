Кабмин поддержал продление программы маткапитала до конца 2030 года

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Правительственная комиссия выразила поддержку законопроекту, предложенному Министерством труда России, который предполагает продление программы материнского капитала до конца 2030 года, сообщает ТАСС.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Многодетная семья

По прогнозам, в период с 2027 по 2030 год данная программа сможет оказать помощь примерно 5 миллионам российских семей.

После этого документ направят в Госдуму для дальнейшего обсуждения. Согласно информации агентства, для осуществления этой инициативы потребуется около 2,776 триллионов рублей из бюджета в указанный период.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.



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