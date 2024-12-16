С 1 января в России повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

С первого января в России ожидается повышение минимальных цен на розничную продажу крепких алкогольных напитков. Соответствующая информация представлена в приказе Министерства финансов РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, минимальная цена на водку увеличится с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 556 до 651 рубля. Также поднимется стоимость бренди и прочих видов алкоголя, изготовленных из виноградных, плодовых, коньячных, кальвадосных, висковых и ромовых дистиллятов, с 403 до 472 рублей за аналогичный объём.
При оптовых закупках крепких напитков у продавцов, которые не являются их производителями, минимальные цены останутся прежними: 299 рублей за 0,5 литра водки, 527 рублей за коньяк и 383 рубля за остальные виды крепкого алкоголя.
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