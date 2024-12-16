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С 1 января в России повысят минимальные цены на водку, бренди и коньяк

1:09
Общество

С первого января в России ожидается повышение минимальных цен на розничную продажу крепких алкогольных напитков. Соответствующая информация представлена в приказе Министерства финансов РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Согласно документу, минимальная цена на водку увеличится с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 556 до 651 рубля. Также поднимется стоимость бренди и прочих видов алкоголя, изготовленных из виноградных, плодовых, коньячных, кальвадосных, висковых и ромовых дистиллятов, с 403 до 472 рублей за аналогичный объём.

При оптовых закупках крепких напитков у продавцов, которые не являются их производителями, минимальные цены останутся прежними: 299 рублей за 0,5 литра водки, 527 рублей за коньяк и 383 рубля за остальные виды крепкого алкоголя.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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