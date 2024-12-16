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Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

1:35
Общество

На заседании Совета Федерации, которое пройдет 20 декабря, будет рассмотрен законопроект, предполагающий повышение штрафов за нарушения ряда правил дорожного движения. Об этом сообщается в повестке заседания на официальном сайте Совета Федерации.

автомобиль в снегу
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль в снегу

Согласно новому законопроекту, размер скидки на уплату штрафа за некоторые правонарушения в сфере дорожного движения в течение 30 дней с момента вынесения решения снизится до 25%. В настоящее время скидка составляет 50%, и оплатить штраф со снижением можно в течение 20 дней.

Штрафы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования увеличатся с 30 до 45 тысяч рублей. Также речь идет о повышении штрафов за превышение скорости; сейчас они составляют от 500 до 5000 рублей, а новые нормы устанавливают штрафы в диапазоне от 750 до 7500 рублей.

За выезд на встречную полосу штраф также возрастет до 7500 рублей, а при объезде препятствия за выезд на встречную полосу сумма штрафа составит от 1500 до 2250 рублей. Кроме того, размер штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора или требование регулировщика увеличится с 1000 до 1500 рублей, передает РИА Новости.

 

Уточнения

Сове́т Федера́ции Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — одна из двух палат Федерального собрания Российской Федерации — парламента Российской Федерации.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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