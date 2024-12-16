Совфед обсудит закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД

На заседании Совета Федерации, которое пройдет 20 декабря, будет рассмотрен законопроект, предполагающий повышение штрафов за нарушения ряда правил дорожного движения. Об этом сообщается в повестке заседания на официальном сайте Совета Федерации.
Согласно новому законопроекту, размер скидки на уплату штрафа за некоторые правонарушения в сфере дорожного движения в течение 30 дней с момента вынесения решения снизится до 25%. В настоящее время скидка составляет 50%, и оплатить штраф со снижением можно в течение 20 дней.
Штрафы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования увеличатся с 30 до 45 тысяч рублей. Также речь идет о повышении штрафов за превышение скорости; сейчас они составляют от 500 до 5000 рублей, а новые нормы устанавливают штрафы в диапазоне от 750 до 7500 рублей.
За выезд на встречную полосу штраф также возрастет до 7500 рублей, а при объезде препятствия за выезд на встречную полосу сумма штрафа составит от 1500 до 2250 рублей. Кроме того, размер штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора или требование регулировщика увеличится с 1000 до 1500 рублей, передает РИА Новости.
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