Минтруд назвал самую высокую зарплату для иностранцев

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Наивысшая зарплата для иностранных работников, прибывающих в Россию по рабочей визе, составит 380 тысяч рублей, о чем сообщается в материале РБК с отсылкой на приказ Минтруда.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

В статье отмечается, что органы власти утвердили квоты для привлечения 235 тысяч квалифицированных специалистов из-за рубежа. Максимальная запланированная зарплата среди них составляет 380 тысяч рублей. Наибольшее количество квот выделено для Амурской области, Подмосковья, Ленинградской области и Татарстана, что подтверждается данными ведомства, предоставленными РБК.

В декабре Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Государственной Думы по социальной политике от ЛДПР, информировал о законопроекте, направленном на установление понятия "разъездной характер работы" в законодательстве для защиты прав таких работников.

Уточнения

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов.



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