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Хочет 50 детей от толпы женщин. Как на самом деле живет многожёнец Сухов?

1:53
Общество

В соцсетях повсюду показывают интервью россиянина Ивана Сухова, исповедующего многожёнство. Он заявляет, что выращивает невест "на заказ".

дети играют в Roblox
Фото: Wikimedia Commons by Henry Burrows is licensed under Public domain
дети играют в Roblox

Мужчина утверждает, что обеспечивает достойную жизнь трём жёнам и 14 детям в Москве, однако, скорее всего, это они содержат его.

Иван рассказал, что сейчас он живёт с тремя жёнами и 14 детьми в "трёшке" площадью 70 квадратов. Своей кабинет есть только у главы семейства. На свою нынешнюю семью тратит 75 тысяч рублей в месяц, хотя, по его словам, зарабатывает больше и владеет несколькими квартирами.

"Я маленький президентик в своей стране. В семье есть главный и ответственный — вся ответственность на мне, потому что я имеющий власть", — говорит в интервью Саши Сулим мужчина.

Сейчас Иван и его единственная официальная жена Наталья Сухова зарегистрированы в Москве в районе Некрасовка в ЮВАО, рядом с подмосковными Люберцами.

В семье есть как минимум одна машина — это отечественный "УАЗ-Патриот", сообщает Life. ru.

Интересно, что в последние годы в отношении многоженца ФССП регулярно заводит исполнительные производства на в общем небольшие суммы — 20-40 тысяч рублей. Потом они пропадают. Но есть два долга, которые висят уже много лет.

Своим женам Иван работать не разрешает, но не стоит забывать о мерах поддержки со стороны государства. В первую очередь, о материнском капитале. Есть еще множество льгот для многодетных семей.

"Наверное, можно не работать, получая все эти меры поддержки. Но так жизнь, скорее всего, не будет достаточно обеспеченной", — считает юрист.

Уточнения

Многожёнство или полигини́я (от др.-греч. πολύ- «много-» + γυνή «жена») — одна из форм полигамного брачного союза, при которой мужчина состоит в браке одновременно с несколькими жёнами.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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