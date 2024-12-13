Стилист Александр Рогов рассказал, с чем носить самый трендовый оттенок 2025 года

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Стилист Александр Рогов рассказал, с чем носить цвет 2025 года коричневый ("мокко мусс"). В любом гардеробе для него найдется идеальное комбо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Багаж

Стилист призвал носить коричневые вещи в сочетании с небесно-голубым, горчично-жёлтым, а также бэйби пинк. Особенно актуально смотрятся аксессуары и обувь в таких оттенках — это простой способ разнообразить образ и добавить в строгий зимний лук яркие краски, которых очень не хватает, когда на улице не так часто выходит солнце, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Александр Николаевич Рогов (род 29 марта 1981, Воронеж, РСФСР, СССР) — российский стилист, блогер и телеведущий.



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